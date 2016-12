App al sapore di latte: Milkbook

Categorie:

di Redazione

Milkbook è la scommessa di due neogenitori che decidono di cambiar vita e di sfidare la crisi con un progetto dal respiro internazionale, da portare avanti in famiglia.



I fondatori di Milkbook sono una coppia di trentenni: una giornalista che ha perduto il posto di lavoro al sesto mese di gravidanza e un art director che ha compiuto una scelta controcorrente e coraggiosa, rinunciando a un contratto indeterminato.

A pochi mesi dalla nascita della loro bambina, marito e moglie hanno unito le loro forze e si sono inventati una nuova professione, stimolante, creativa, che rispecchia i loro reali interessi e parla alle generazioni future.

Obiettivo della coppia: promuovere e diffondere l’amore per la lettura sin dalla tenera età, sfruttando le caratteristiche rivoluzionarie degli strumenti tecnologici.

App al sapore di latte

Il nome Milkbook prende ispirazione dal latte, o meglio dall’allattamento, un’esperienza che i due neogenitori hanno vissuto in maniera totalizzante, come una vera e propria “luna di latte”. Milkbook punta allo sviluppo di app ‘ nutrienti’ per la mente dei bambini e gustose come il latte materno, che aiutano a crescere e regalano sorrisi ai cuccioli di tutte le età.

Hänsel e Gretel , la prima app di Milkbook

Il primo storybook di Milkbook è una versione tenera e colorata di un grande classico dei fratelli Grimm, Hänsel e Gretel. Una fiaba da leggere, ascoltare e giocare, caratterizzata da d isegni bellissimi e simpatiche rime. Mentre la voce esterna narra la storia, i bambini toccano lo schermo e fanno muovere personaggi, oggetti e animaletti, attivando anche originali effetti sonori.

L’app è realizzata in italiano, inglese e spagnolo, per consentire ai bambini di familiarizzare con un’altra lingua in maniera ludica e leggera.

Hänsel e Gretel di Milkbook è fruibile sulle principali piattaforme digitali: App Store, Google Play e Amazon App Shop al prezzo di € 2,69