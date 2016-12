Google al lavoro su una nuova versione di Jelly Bean, la 4.3

Categorie:

In tanti si aspettano che la prossima versione di Android sarà la 5.0, nome in codice Key Lime Pie. Sembra invece che Google stia lavorando alla versione 4.3, che continuerà a essere contraddistinta dal nome Jelly Bean.

La fonte di questa interessante notizia è il sito Android Police. Dall’analisi dei log del sito stesso è emersa infatti la stringa “Android 4.3; Nexus 7 Build/JWR23B” (in alcuni casi il riferimento è invece al Nexus 4). La prima lettera che identifica la build corrisponde sempre alla prima lettera del nome in codice: da ciò deriva la deduzione che questo continuerà ad essere Jelly Bean. Il fatto che sia già stato assegnato il codice build indica inoltre che lo sviluppo della nuova versione è a uno stadio finale di testing, come sarebbe lecito aspettarsi dal fatto che generalmente le nuove versioni di Android vengono presentate durante il Google I/O, ormai imminente.

L’autenticità dell’informazione rilevata nei log è suffragata da un tracciamento degli IP, che ne ha individuato la provenienza da due dipendenti di Google, tra l'altro in un medesimo range di indirizzi che è stato origine in passato di altre fughe di notizie.

Matteo Simeone

I love technology... I work with it, I study it and I write about it... yeah probably I'm a so called geek :-)

