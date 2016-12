Appunti di... Wordpress

Categorie:

Che cosa è Wordpress?

La documentazione ufficiale di Wordpress

La licenza di Wordpress

E' ormai da diversi anni che la realizzazione di un sito web, per semplice che sia, prevede l'adozione di una piattaforma CMS che lo gestisca, nell'architettura, nei contenuti, ma anche in tutte le sue funzionalità. L'era dei siti statici, dove le pagine web sono realizzate manualmente, al massimo con l'ausilio di qualche editor, è ormai definitivamente tramontata.

Per chi si avvicinasse solo ora a questo mondo, è però opportuno innanzitutto definire il significato della parola CMS, che sta per Content Management System, sistema di gestione dei contenuti. Il CMS è infatti un software che, come sua funzionalità principale, ha quella di aiutare l'utente a produrre e gestire i contenuti del suo sito web. Nel tempo, l'evoluzione di questi software li ha portati a diventare dei veri e propri framework sui quali costruire interamente il proprio sito, non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche da quello del design e delle funzionalità.

Durante questo passaggio generazionale sono nati tanti software CMS, alcuni ancora in auge, altri invece ormai in disuso. Tra tutti, Wordpress ha avuto una crescita continua, e ad oggi si può senza ombra di dubbio dire che è diventata una delle piattaforme di riferimento.

Wordpress nasce dal lavoro di due sviluppatori, Matt Mullenweg e Mike Little, che, partendo da un altro progetto open source denominato b2/cafelog dello sviluppatore Michael Valdrighi (che ancora oggi è attivo e contribuisce al progetto) nel 2003 diedero vita alla prima release di questo CMS. Il linguaggio di programmazione utilizzato era PHP, e il sistema si appoggiava al database open source MySQL, le tecnologie sulle quali Wordpress ancora oggi si basa.

Ogni volta che un utente visita una pagina di un sito realizzato e gestito con Wordpress (e più in generale con qualsiasi CMS che adotti questo framework tecnologico), la richiesta viene elaborata dal server, che attraverso il linguaggio PHP ottiene le informazioni necessarie dal database MySQL e le organizza per la visualizzazione nella finestra del browser.

Le motivazioni del grosso successo di Wordpress sono probabilmente da ricercare nella sua semplicità, di installazione, ma soprattutto di utilizzo, oltre che nella sua versatilità, che gli ha permesso di crescere passando da semplice piattaforma di blogging a sistema CMS evoluto, in grado di supportare anche le esigenze di classe enterprise in siti web complessi.

Le esigenze di un blog sono infatti più semplici, poiché è strutturato come la presentazione in ordine cronologico di contenuti, categorizzati e archiviati in base alla data. Un sito web è invece un insieme di pagine, suddivise in sezioni secondo un'architettura che può essere molto complessa, e che incorpora molte altre funzionalità (tra cui potrebbe esserci persino un blog).

Personalmente ho avuto, ed ho tuttora, nella mia attività professionale, continue conferme di quanto ho appena scritto, specialmente ascoltando la voce degli utenti. Wordpress ottiene apprezzamenti continui per la sua immediatezza e per la sua piacevole interfaccia utente.

D'altro canto, Wordpress ha trovato terreno fertile anche tra numerose grosse aziende, come General Motors, UPS e Sony ed eè stato scelto anche da grossi attori del mondo dei media, come la CNN, il Wall Street Journal, Reuters e Forbes, giusto per citarne alcuni. Decisamente un bel curriculum, non trovate?

La comunità di utenti e sviluppatori di Wordpress è numerosa e particolarmente produttiva, e questo si aggiunge ai suoi punti di forza, dato che ne garantisce l'aggiornamento, l'evoluzione, la sicurezza oltre che lo sviluppo di una enorme quantità di estensioni che è possibile utilizzare per soddisfare le esigenze più diverse.

Per chi volesse entrare in contatto diretto con la community di Wordpress, gli eventi denominati WordCamp rappresentano la migliore occasione. Si svolgono frequentemente, anche se prevalentemente negli USA. In Italia si sono svolti alcuni appuntamenti a Milano e Bologna. Per tenersi informati, consultate il sito http://www.wordcamp.org.

Un'altra possibilità sono i Wordpress Meetups, eventi di portata sensibilmente inferiore ma organizzati più frequentemente dai gruppi di sviluppatori presenti in centinaia di città in tutto il mondo. Per approfondire, visitate il sito http://wordpress.meetup.com.

La principale fonte di conoscenza su Wordpress, da cui anche io ho tratto e traggo buona parte delle informazioni, è il repository ufficiale della community di Wordpress, il Wordpress Codex, che potete trovare all'indirizzo http://codex.wordpress.org. Registrandovi, potrete anche apportare il vostro contributo.

Wordpress è coperto dalla licenza GPL (Gnu Public License) versione 2, che potete leggere visualizzando il file license.txt contenuto nella distribuzione. Non voglio entrare approfonditamente nel merito delle questioni legali che stanno alla base della licenza stessa, ma voglio solo evidenziarne alcuni punti essenziali.

Disponibilità del codice sorgente

E' probabilmente il principio più importante su cui si basa la licenza GPL. Determina il fatto che qualsiasi distribuzione di software coperto da licenza GPL preveda la possibilità di accedere al suo codice sorgente. In pratica, se modificate il codice del core di Wordpress e lo ridistribuite in una nuova versione, dovrete rendere disponibile anche il codice sorgente. Beh, in Wordpress, dato che il linguaggio utilizzato è PHP, che viene interpretato (e non compilato) la correlazione tra le due cose è scontata: distribuire il software significa distribuire il suo codice sorgente.

Commercializzazione

E' possibile commercializzare le forme di utilizzo del software. Un esempio pratico: pensando a Wordpress, è possibile fornire a pagamento l'utilizzo della piattaforma sui propri server, come infatti fanno molti hosting provider.

E' possibile utilizzare Wordpress anche a fini commerciali, su siti che producono un reddito al proprietario, come potrebbe per esempio essere il caso di un sito e-commerce, oppure di un portale che trae profitto da campagne pubblicitarie.

Contenuto di Wordpress e temi

Il contenuto che inserirete all'interno del vostro sito Wordpress, sia in termini testuali che multimediali, essendo un elemento gestito dal software, ma non correlato in alcun modo ad esso, non deve invece rispettare quanto previsto dalla licenza GPL.

Il discorso per i temi è invece diverso, poiché sono da considerare come un elemento correlato al codice di Wordpress, e pertanto, anche se rimane possibile chiedere un compenso per l'utilizzo di un tema, dovrà esserne reso disponibile anche il codice sorgente. Di fatto, questo avviene obbligatoriamente, per i motivi tecnici che ho citato poc'anzi parlando del concetto di disponibilità del codice sorgente.