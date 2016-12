Appunti di... Prestashop

Categorie:

Il commercio elettronico ormai da anni continua a crescere, in termini di quantità e qualità dell'offerta, oltre che di volumi d'affari. E' un mercato che, anche in tempi di crisi, continua a svilupparsi e a dare spinta allo sviluppo tecnologico delle piattaforme software che gestiscono i portali e-commerce, arrivate attualmente a livelli di funzionalità, di design e di prestazioni decisamente elevati.

La comunità open-source ha seguito e segue attivamente questo sviluppo, rendendosi artefice di prodotti dall'elevatissimo valore, tra cui recentemente sta conquistando sempre maggiori consensi la piattaforma Prestashop. Una soluzione moderna, dalle funzionalità decisamente complete ma allo stesso tempo di facile messa in produzione e gestione.

Se volete avventurarvi in questo promettente scenario, è molto probabile che Prestashop sia il giusto vascello per traghettarvi. Nelle prossime pagine condividerò con voi quanto ho imparato su questo ottimo software nel corso della mia esperienza professionale.

Non mi dilungo ulteriormente in preamboli; cominciamo subito e vediamo come installare Prestashop nel nostro server.