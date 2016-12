Continua il successo dei siti di acquisti di gruppo

Categorie:

di Redazione

Hai mai comprato qualcosa su siti web come Groupalia e affini? Spesso ci siamo fermati a riflettere e a pensare alla convenienza di fare affari online con i deal legati alle città. Adesso oltre a offerte per cellulari, viaggi e sedute dal parrucchiere, ti offrono anche sexy toys e corsi per diventare "qualcosa", rigorosamente da frequentare sul web.

In molti casi si può davvero risparmiare, magari per prenotare un bel weekend al mare, e soprattutto prendendo sempre meno fregature! Già, perché la modalità di promozione attraverso il super deal è alla mercè di tutte le tipologie di strutture e aziende. Ultimamente, non so se ci hai fatto caso, si trovano vacanze in castello, iPad retina, Samsung galaxy di ultimissima generazione, SPA 5 stelle e orologi di lusso. Strategie di marketing o è colpa della fantomatica crisi che spinge a commercializzarsi in ogni modo e maniera? Lasciamo aperto il dibattito...

Tu hai mai comprato su questi portali? Come ti sei trovato? Che cosa pensi delle aziende che scelgono questo canale nella propria strategia di marketing?