Cinzia, la nostra amica x la pelle

di Giada Cipolletta

Spopola su You Tube una video blogger che non esita a spalmarsi in faccia cime di rapa, polipi e lenticchie, guarnendo i suoi capelli con crema pasticcera e panna montata.

Cinzia xla pelle è diventata una delle youtuber più cliccate. Ma come dice lei "Warning!" Cinzia altri non è che la brava attrice meneghina Stefania Medri, che ha trovato un modo viralmente simpatico e spiritoso per parodiare le esperte di bellezza che girano sul web.

Il suo personaggio, Cinzia la nostra amica xlapelle - sì con la 'x' al posto del 'per' emulando il gergo dei 'bimbiminkia'- porta all'estremo l'attenzione bio e green, proponendo rimedi di bellezza fai da te con un fare ingenuamente goffo, impacciato e tremendamente smart.

Se non avete ancora avuto modo di dare un'occhiata alle sue pozioni magiche, vi consigliamo di fare un giro sul suo canale You Tube, imparerete che del pranzo di Natale non si butta via davvero niente.