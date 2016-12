Il display interattivo Wacom Cintiq da 22 pollici diventa touch

Categorie:

di Redazione

Per i designer, gli animatori e in generale i professionisti della grafica digitale, il marchio Wacomrappresenta senza ombra di dubbio un riferimento. Tra i prodotti maggiormente apprezzati possiamo menzionare i display interattivi a penna, che il produttore intende rinnovare dotandoli di funzionalità touch.

Il modello scelto per l’introduzione di questa innovazione è il Cintiq 22HD, dotato di display Full HD da 21.5”, base ergonomica rotante e 16 pulsanti Express Keys personalizzabili.

L’introduzione di funzionalità multi-touch permetterà all’utente di lavorare in modo più naturale e intuitivo, ruotando, ingrandendo o riducendo le immagini, e in generale interagendo con l’interfaccia utente tramite semplici gesti. L’utente potrà sfruttare quindi pienamente le nuove possibilità offerte dal sistema operativo Windows 8, oppure da applicativi touch friendly come Corel Painter 12.2, Autodesk Mudbox e Sketchbook Pro.

Il Cintiq 22HD si rivela inoltre ben progettato dal punto di vista ergonomico. La sua base permette di modificare rotazione (sia portrait che landscape) e angolazione (tra 10 e 65°) in modo da ottimizzare la produttività e il comfort.

Dato che abbiamo citato la produttività, è inevitabile evidenziare i 16 pulsanti personalizzabiliExpress Keys, posizionati a lato dello schermo, e oltre che le Touch Strips collocate sul retro del display utilizzabili per lo zoom, lo scrolling dei contenuti o per impostazioni più specifiche come la dimensione dei pennelli o la rotazione dell’immagine.

La penna in dotazione con Cintiq 22HD garantisce prestazioni di livello professionale (2048 livelli di pressione e riconoscimento dell’inclinazione) sfruttabili con le principali applicazioni di grafica di Adobe, Corel e Autodesk (e non solo). Sono supportati gli accessori Art Pen e Aerografo, ideali per ottenere effetti estremamente realistici in Adobe Photoshop, Illustrator (a partire dalla versione CS3) e Corel Painter (a partire dalla versione 10).

Cintiq 22HD Touch è disponibile da pochi giorni a un prezzo suggerito di 2.299,00 € IVA inclusa.