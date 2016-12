Categorie:

Come in tanti già saprete, oggi Microsoft ha presentato ufficialmente a Washington la sua nuova console Xbox One. Un gioiello della tecnica, che si propone come nuovo centro di intrattenimento domestico.

In questa pagina: http://www.xbox.com/it-IT/hub/reveal potete vedere il filmato dell'evento ufficiale di presentazione. Dura oltre un'ora, quindi mettetevi comodi, ma ne vale la pena!

Matteo Simeone

I love technology... I work with it, I study it and I write about it... yeah probably I'm a so called geek :-)

Segui @digitatore