Svelato il Samsung Galaxy Tab 3

di Redazione

E’ stato presentato il 29 Aprile il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab 3 da 7 pollici, dotato di sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean.

Samsung ha lavorato per realizzare un tablet più sottile e maneggevole rispetto al precedente Galaxy Tab2 da 7 pollici, che possa essere tenuto in una sola mano anche per intervalli di tempo prolungati senza però affaticare l’utente.

La CPU utilizzata è dual core, da 1.2 GHz, e la dotazione di memoria interna è di 8 o 16 Gb, secondo il modello, espandibile fino a 64 Gb utilizzando lo slot microSD integrato.

Il Samsung Galaxy Tab 3 è dotato di una fotocamera posteriore da 3 Mpixel, e di una frontale da 1.3 Mpixel.

La versione WiFi sarà già disponibile per l’acquisto nei prossimi giorni, mentre per la versione dotata di connettività 3G si dovrà aspettare il mese di Giugno.

Vi riportiamo di seguito le sue principali caratteristiche tecniche, e se volete dare un'occhiata più da vicino al nuovo Samsung Galaxy Tab 3, qui trovate una galleria fotografica.

Samsung Galaxy Tab 3 - 7 pollici - Caratteristiche tecniche