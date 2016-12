Debutta il nuovo smartphone LG F5

Categorie:

Il 29 Aprile, poco dopo la sua presentazione in occasione del Mobile World Congress 2013 di Barcellona, ha debuttato sul mercato il nuovo smartphone LG, Optimus F5, primo della nuovissima serie F.

Con questa linea di prodotti, LG si propone di rendere disponibile la tecnologia 4G LTE anche agli utenti con disponibilità di budget moderate, in abbinamento a funzionalità avanzate generalmente disponibili in prodotti di fascia più elevata.

Gli ingegneri LG si sono concentrati sul perfezionamento degli aspetti di maggiore interesse per tutti gli utenti di smartphone: le prestazioni, la qualità del display e la durata della batteria. Per farlo si sono affidati a una CPU Qualcomm Dual Core da 1.2 GHz, alla quale hanno abbinato un display da 4.3 pollici in tecnologia IPS. Tutto alimentato da una batteria da 2150 mAh, progettata per il minimo ingombro.

Il sistema operativo è Android, nella versione 4.1.2 Jelly Bean.

Da segnalare alcune peculiari funzionalità di questo dispositivo:

QSlide

L’utente può aprire simultaneamente più applicazioni a schermo intero e può cambiare dimensione, posizione e perfino la trasparenza delle finestre.

L’utente può effettuare zoom su un video per visualizzarne più chiaramente i dettagli.

Un software che permette di eseguire operazioni di editing video (compresa l’aggiunta di tracce audio).

Usando la fotocamera è possibile fotografare del testo (parole, ma anche intere frasi) e tradurlo in 64 lingue differenti.

Infine, vi riepiloghiamo le caratteristiche tecniche principali dello smartphone LG F5: